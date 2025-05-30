Ушедший в армию актер Калюжный будет служить в элитном полку

Shot: Актер Глеб Калюжный будет служить в элитном Семеновском полку в Москве

Актер Глеб Калюжный, известны по роли в сериале «Вампиры средней полосы», будет служить в элитных войсках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, артист попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве. Также сообщается, что сам Глеб избранным для него местом несения службы «очень доволен».

В армию Калюжный пошел после заведения в отношении него уголовного дела об уклонении. Сейчас дело было официально прекращено.

Ранее стало известно, что призванный в армию актер Глеб Калюжный сможет отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Для этого необходимо одно условие.