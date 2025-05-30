Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:53, 30 мая 2025Культура

Ушедший в армию актер Калюжный будет служить в элитном полку

Shot: Актер Глеб Калюжный будет служить в элитном Семеновском полку в Москве
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Глеб Калюжный, известны по роли в сериале «Вампиры средней полосы», будет служить в элитных войсках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, артист попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве. Также сообщается, что сам Глеб избранным для него местом несения службы «очень доволен».

В армию Калюжный пошел после заведения в отношении него уголовного дела об уклонении. Сейчас дело было официально прекращено.

Ранее стало известно, что призванный в армию актер Глеб Калюжный сможет отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Для этого необходимо одно условие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США накажут сами себя». Трамп пригрозил России санкциями. Каким может быть новый удар Вашингтона?

    Российская певица выбила передние зубы на концерте

    В МЧС задумали оповещать россиян об опасностях через домофоны

    На Западе заявили о срыве Россией планов по отправке европейских военных на Украину

    Россияне стали отказываться от летнего отдыха в Анапе из-за новой проблемы

    В России отреагировали на желание Украины заранее ознакомиться с меморандумом Москвы

    65-летняя российская певица оказалась популярнее SHAMAN и Ольги Бузовой

    На Украине усомнились в эффективности санкций ЕС против России

    Китайские автомобили заполонили рынок Европы

    Ушедший в армию актер Калюжный будет служить в элитном полку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости