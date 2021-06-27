Российский подросток поскользнулся, схватился за забор и умер от удара током

В Ступинском районе Подмосковья 14-летний подросток схватился за забор и умер от электрического разряда. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, школьник погиб от удара током вечером в пятницу, 25 июня. Он решил искупаться в уличной бочке, а затем пойти домой. Подросток шел босой, когда на участке его дома качалась вода из скважины. Удлинитель с остальными проводами в тот момент висел на заборе.

В какой-то момент, когда подросток почти дошел до дома, он поскользнулся и схватился за ограждение, на котором находились провода. Затем он упал на землю, пораженный ударом тока. Школьник скончался на месте.

Уточняется, что также пострадала и его тетя, которая побежала на помощь к упавшему племяннику. У 42-летней женщины остались ожоги на коже. После обследования медиками также были выявлены проблемы в работе ее сердца.

В настоящее время правоохранительные органы начали проверку по факту смерти подростка. Удлинитель также будут исследовать на экспертизе. При этом отмечается, что на нем нет видимых следов повреждения.

В мае стало известно, что 16-летняя россиянка забралась на железнодорожный мост в Ярославле, предположительно, чтобы сделать селфи, и погибла от электрического разряда.