Россия
 
Последние новости
Лавров описал позицию России по Афганистану
Москвичам показали обновленную «Смоленскую» 
Французский вирусолог подтвердила эффективность «Спутника V»
Мужчина за ночь забыл жену и большую часть жизни из-за неизвестной болезни
Девушки начали массово рассказывать о росте груди после вакцинации
Обновление превратило девайс Apple в «кирпич»
Милонов посоветовал россиянкам избегать антипрививочников
«Мир 19» снизил концентрацию коронавируса у животного в 10 тысяч раз
Марио Фернандес допустил уход из сборной России
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянин решил украсть провод со столба и умер

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Новосибирской области умер после того, как решил украсть провода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, россиянин жил в городе Чулым. 3 июля он приехал в Новосибирск и захотел украсть провода на Трикотажной улице.

Мужчина вскарабкался на столб и практически добрался до проводов, но получил смертельный удар током. Родственники узнали о происшествии от сотрудников полиции.

В мае житель Сахалинской области умер, когда попытался украсть электрооборудование с трансформаторной подстанции в селе Мицулевка. Вместе с приятелем он спилил замок на подстанции и проник внутрь. Он слишком близко подошел к токоведущим частям и получил удар.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин попытался украсть электрооборудование и умер от удара током
16-летняя россиянка погибла от удара током во время селфи на мосту
Сын арт-блогерши умер из-за упавшего в ванну смартфона