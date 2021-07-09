Россиянин решил украсть провод со столба и умер

Житель Новосибирской области умер после того, как решил украсть провода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, россиянин жил в городе Чулым. 3 июля он приехал в Новосибирск и захотел украсть провода на Трикотажной улице.

Мужчина вскарабкался на столб и практически добрался до проводов, но получил смертельный удар током. Родственники узнали о происшествии от сотрудников полиции.

В мае житель Сахалинской области умер, когда попытался украсть электрооборудование с трансформаторной подстанции в селе Мицулевка. Вместе с приятелем он спилил замок на подстанции и проник внутрь. Он слишком близко подошел к токоведущим частям и получил удар.