Мощный лесной пожар в российском регионе перекинулся на поселки и попал на видео

В поселке Джабык и населенном пункте Запасное Челябинской области мощный лесной пожар перекинулся на жилые дома, часть из них сгорела. Об этом сообщает ТАСС.

На видео можно наблюдать объятую пламенем местность. Из-за густого дыма и большой площади горения видимость плохая. На кадрах небо окрашено в оранжевый цвет. Размер территории пожаров сложно оценить.

По информации агентства, лесные пожары в регионе распространены на площади 4,8 тысячи гектар. Сохраняется угроза перехода огня на несколько населенных пунктов. В Джабык прибыл губернатор региона Алексей Текслер. Местных жителей эвакуируют в поселок Снежный.

«В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 метров на населенный пункт Запасное Карталинского района. Заблаговременно проведено оповещение и эвакуация населения в безопасные районы», — сказали в МЧС, добавив, что огонь тушат 80 человек и 24 единицы техники. Суммарно в двух поселках горят больше 67 дачных и жилых домов.

Ранее сообщалось, что преподаватель Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Нгуен Тхе Лонг нашел новый способ борьбы с лесными пожарами в России с использованием искусственного интеллекта. Специалист предложил создать специальную электронную базу с типовыми изображениями, которая позволила бы на основе фотографий быстрее определять вид пожара, его интенсивность и уровень опасности.