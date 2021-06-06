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Российских школьников привлекли к тушению лесных пожаров

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Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"

В Якутии школьников привлекли к тушению лесных пожаров в республике, сообщает Sakhapress.

Издание обратило внимание на появившееся видео в соцсетях, где два школьника седьмого и девятого классов участвуют в тушении возгорания в Нюрбинском районе, используя противопожарные ранцы. Они также сказали, что с огнем борются и другие школьники.

После публикации начальник ЕДДС Нюрбинского района Афанасий Кириллин поспешил назвать информацию о привлечении детей к тушению недостоверной, сказав о понимании опасности участия детей в ликвидации очагов и не допущении этого. Однако после возражения местных журналистов уточнил, что эти два школьника приняли участие в тушении добровольно и с согласия родителей.

Кроме того, по его словам, их привлекли к «окарауливанию и наблюдению за возможным возникновением лесного пожара вблизи села», а не непосредственно к тушению огня.

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