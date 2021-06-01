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Российские пожарные спаслись от огня в ледяной реке и сняли это на видео

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В поселке Комсомольский Тюменской области пожарные десантники оказались в ловушке посреди лесного пожара и спаслись в ледяной реке. Снятые ими кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На видео мужчины по пояс находятся в воде, за их спиной вся местность окутана дымом, видно, что пожар продолжается — на фоне горит лес. Авторы ролика эмоционально реагируют на свое спасение — криками и ненормативной лексикой.

«Дышать, ****, нечем!», — комментирует один из пожарных.

Пожарные около часа провели в воде, никто не пострадал. Как пишет новостной портал «Тюменские линии», 31 мая в регионе зафиксировано 15 лесных пожаров на общей площади 323,2 гектара.

Ранее крупный пожар в Тюменской области сняли с воздуха.

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