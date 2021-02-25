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В Госдуме задумали в 10 раз увеличить штрафы за лесные пожары

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Госдуме планируют принять законопроект, по которому будут увеличены штрафы за нарушение норм пожарной безопасности в лесах. Так, для граждан их задумали повысить в 10 раз, а для юридических и должностных лиц, а также для предпринимателей — вдвое. Об этом сообщает газета «Известия».

«В 2019 году на территории области было зарегистрировано 56 лесных пожаров на площади более 540 гектаров. Ежегодный ущерб от них только в Кузбассе составляет около пяти миллионов рублей», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект, предусматривающий правки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), поддержали в кабмине и готовы поддержать в «Единой России». Там ссылаются на заявление главы Рослесхоза Сергея Аноприенко, который отмечал, что основная причина лесных пожаров — это поджог человеком сухой травы.

Согласно нынешнему законодательству, штрафы за возгорания составляют от трех до пяти тысяч людей для граждан, от 10 по 50 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических лиц и предпринимателей — от 50 тысяч рублей до миллиона.

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