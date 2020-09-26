Площадь природного пожара в Ростовской области выросла до ста гектаров

Площадь природного пожара в Аксайском районе Ростовской области выросла до ста гектаров. Об этом сообщил замначальника ГУМЧС России по области Сергей Пряженцев, передает РИА Новости.

«По состоянию на 22:00 площадь пожара составляет сто гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует», — заявил Пряженцев. Также он добавил, что тушение пожара осложняют сильные порывы ветра и труднодоступная местность.

Отмечается, что в тушении участвуют 239 человек и 59 единиц техники.

Сухая растительность загорелась в субботу днем, 26 сентября, в районе хутора Верхнеподпольный Аксайского района на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Из-за ветра возникла угроза населенным пунктам, пожару присвоили третий ранг.

В начале сентября сообщалось, что в лесных пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек, еще один скончался. Огонь охватил четыре района, повреждены 64 дома, в том числе 15 жилых.