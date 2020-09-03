В лесных пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек

Один человек умер, еще 46 пострадали в природных пожарах в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Instagram.

Огонь охватил четыре района, повреждены 64 дома, в том числе 15 жилых. В Красносулинском районе насчитывается 32 пострадавших, в Каменском — еще 14. Одна погибшая проживала в Красносулинском районе. Предположительно, это 85-летняя жительница хутора Замчалово, дом которой был полностью уничтожен стихией. Глава региона поручил организовать выплаты пострадавшим и оказать помощь семье погибшей.

Ранее сообщалось о двух умерших. Вторым назывался человек, чьи останки обнаружили в частном доме в хуторе Заливной Тацинского района.

2 сентября лесной пожар в Ростовской области перекинулся на десятки домов садового товарищества в Белокалитвинском районе. Горели 20 дач, огонь помогали тушить 26 человек и вертолет Ми-8.

По данным МЧС, площадь возгорания в регионе превысила 700 гектаров. Администрация Тарасовского района ввела режим ЧС. Пожар в Каменском районе ликвидирован, в Белокалитвинском и Красносулинском — локализован.