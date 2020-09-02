Унесший две жизни пожар в российском регионе показали с воздуха. Видеозапись с квадрокоптеров с лесными пожарами в Ростовской области опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

Площадь пожаров увеличилась до 522 гектаров, в огне погибли два человека. Одна из них — 85-летняя жительница хутора Замчалово, дом которой полностью сгорел. Тело второго погибшего еще не опознали, его останки обнаружили в частном доме в хуторе Заливной Тацинского района. Всего сгорело 26 построек, в том числе 11 жилых домов.

Пожары продолжают действовать в Белокалитвинском и Тарасовском районах, администрация Тарасовского района ввела режим ЧС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, угроза перехода огня лесных пожаров на населенные пункты в Ростовской области снята. Спасатели локализовали все пожары в четырех районах региона.

Ранее 2 сентября сообщалось, что лесной пожар в Ростовской области перекинулся на десятки домов садового товарищества. В Белокалитвинском районе загорелись 20 дач, к тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек.