Поправки «Единой России» в Лесной кодекс сделают оборот древесины прозрачнее

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии. Председатель профильного комитета Госдумы, один из авторов поправок Николай Николаев («Единая Россия») сообщил, что в ближайшее время законопроект обсудят с экспертами — представителями отрасли. По его словам, это важно сделать до первого чтения документа.

«Наша задача — в результате сформировать рекомендации участников рынка. Это нужно для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а развитие ее было плавным и неуклонным. Есть поручение президента, и мы его вовремя хотим выполнить: до нового года законопроект принять», — подчеркнул парламентарий.

Поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине ноября. Их подготовили после поручения президента России Владимира Путина. Он указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли. Предложенные изменения предполагают создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины — ее передвижение, сделки и так далее. В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов, храниться данные о складах. Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду, делает арендаторов ответственными за тушение лесных пожаров.

По словам Николая Николаева, поправки в Лесной Кодекс не только сделают более понятной работу лесной отрасли, но и напрямую повлияют на качество жизни людей.

Он подчеркнул, что лес стал источником для большого количества злоупотреблений, что напрямую влияет напрямую на жителей страны. «Взять хотя бы, к примеру, пожары — до ста процентов, скажем, по весне — это поджоги. Это колоссальный ущерб здоровью, опасность для людей, которые живут в этих районах. Кроме того, это сохранение экологии. Лес — наш воздух. Это важно для каждого из нас. Прозрачность законодательства даст возможность эти негативные явления купировать», — считает парламентарий.

Нельзя забывать и об экономической стороне вопроса. Николай Николаев подчеркнул, что повышение эффективности лесной отрасли в целом — за счет создания понятной цифровой системы и сокращения злоупотреблений — увеличит количество налогов и поступлений в бюджет. Кроме того, это позволит создать новые рабочие места, что особенно важно для регионов, где развиты лесозаготовки.

В настоящее время законопроект готовят к рассмотрению в первом чтении. Николай Николаев отметил, что поправки — начало и составная часть масштабной реформы лесной отрасли. Она напрямую связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению президента начнет действовать с 1 января 2022 года. Сейчас это достаточно существенная часть экспорта. Предложения по масштабным изменениям законодательства партия готовит совместно с представителями отрасли.

«Сейчас правительство готовит законопроект о лесоустройстве — и мы хотим узнать, что еще нужно. Масштаб этой реформы мне напоминает изменения в сфере долевого строительства, когда полностью был изменен механизм. Мы должны сделать лесную отрасль полностью прозрачной и эффективной», — резюмировал Николай Николаев.

«Единая Россия» начала готовить изменения в Лесной кодекс в 2019 году. Партия предложила создать систему космического мониторинга за лесами, усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами», а также увеличить штат лесников — в том числе для предотвращения лесных пожаров. В регионах проходили обсуждения с участием представителей отрасли и экспертов, на которых выработали проекты изменений в этот и другие законы, регулирующие сферу оборота древисины. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопросе недостаточно — «необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами».