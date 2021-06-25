В России нашли новый способ борьбы с лесными пожарами

Преподаватель Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) Нгуен Тхе Лонг нашел новый способ борьбы с лесными пожарами в России с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как пояснили в университете, ученый опубликовал в высокорейтинговом журнале International Journal of Artificial Intelligence две статьи, одна из которых посвящена борьбе с лесными пожарами. Специалист предложил создать специальную электронную базу с типовыми изображениями, которая позволила бы на основе фотографий быстрее определять вид пожара, его интенсивность и уровень опасности.

«В России нет большой базы данных, содержащей фото и сведения о состоянии лесных ресурсов. Наша задача заключается в том, чтобы по опыту зарубежных коллег внедрить современные информационные технологии в работу по предотвращению пожаров», — пояснил Нгуен.

Он отметил, что для Сибири, где пожары ежегодно охватывают около 18 миллионов гектаров тайги, решение данной проблемы имеет «первостепенное значение». «В наших силах предотвратить экологическую катастрофу», — подчеркнул он.

В ИРНИТУ добавили, что в дальнейшем интерес к проекту могут проявить в правительстве Иркутской области, а также в профильных ведомствах, в том числе в МЧС.