Более 1800 домов спасли от лесных пожаров в Челябинской области

Пожарные и сотрудники других экстренных служб сумели спасти от огня лесных пожаров в Челябинской области более 1800 домов. Об этом заявил замглавы МЧС Илья Денисов, сообщает RT в субботу, 10 июля.

По его словам, в борьбе с огнем, которая велась на территории семи населенных пунктов, помимо пожарных, принимали участие лесные службы и добровольцы. Замминистра отметил, что сгорело в общей сложности 72 здания.

В свою очередь, руководитель главка МЧС по Челябинской области Юрий Буренко заявил, что все участники борьбы с лесными пожарами приложили максимум усилий в сложившейся сложной обстановке.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить отдыхать на Черное море детей, эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области.

Площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тысяч гектаров. Сейчас из-за них эвакуировали свыше 350 человек, в том числе 150 детей.