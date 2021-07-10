Путин дал поручения по ситуации с пожарами в Челябинской области

Президент России Владимир Путин поручил отправить отдыхать на Черное море детей, эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области, передает ТАСС.

В субботу, 10 июля, российский лидер по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе. «Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По распоряжению главы государства Текслер должен будет «сформулировать предложения по восстановлению жилья, утраченного при пожаре».

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Челябинской области выросла в несколько раз — до 14 тысяч гектаров. Сейчас из-за пожаров эвакуировали свыше 350 человек, в том числе 150 детей. «Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых — дети. Остальные уехали к родственникам», — сказал представитель МЧС России.

Сильный пожар в Карталинском районе начался 8 июля, а к 9 июля природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта Джабык и Запасное. Всего сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. «К тушению привлечено более 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда», — рассказывали в МЧС.