МЧС раскрыло масштабы пожаров в Якутии

В Якутии более 1,5 миллиона гектаров леса пройдено огнем. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «Интерфакс».

«На территории Республики Саха (Якутия) действует 251 природный пожар на общей площади пройденной огнем 1 536 760,7 гектара, из них 1 323 265,6 гектара лесная, 213 495,1 гектара — нелесная», — уточнили ведомстве.

В настоящее время площадь активного горения составляет 2 305,14 гектара. Спасатели в течение двух месяцев перемещаются из района в район, кроме того, авиацией МЧС России слито порядка 4,5 тысячи тонн воды, чтобы минимизировать последствия пожаров и не допустить трагических последствий. Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, заключили в ведомстве.

Пожары в Якутии начались из-за сухой и жаркой погоды в начале июля. В регионе объявили режим ЧС. Ранее голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться борьбой с лесными пожарами. В свою очередь, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем.