Аэропорт Якутска задержал рейсы из-за лесных пожаров

Аэропорт Якутска задержал рейсы из-за задымления от лесных пожаров в регионе. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в социальной сети Instagram.

Уточняется, что приостановлены рейсы как на прием, так и на отправление. «Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий», — говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с плохой видимостью из-за задымления на реке Лене приостановлено движение паромов, сообщается на сайте регионального правительства.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды задымленность наблюдается в 18 районах Якутии. Ожидается, что ветер в центральных районах и городе Якутске изменит направление в среду, 21 июля, а 19-20 июля ожидаются осадки в западных районах, в центральных районах — 23 июля.

Пожары в Якутии начались на фоне сухой и жаркой погоды в начале июля. В регионе объявлен режим ЧС. Ранее голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о своей решимости заняться борьбой с лесными пожарами. Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха Сергей Сивцев сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем.