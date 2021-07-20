Про Хакасию снимут документальный сериал

В Хакасии проходят съемки короткометражного документального сериала «Там, где наш дом». Об этом сообщается на сайте министерства культуры республики.

В пресс-службе сообщили, что проект участвовал в Сибирском питчинге дебютантов и получил специальный приз от правительства региона,

Авторами проекта стали молодые режиссеры Владимир Тарасов из Красноярска и Дмитрий Квашнин из Омска. В основе сериала лежат разные истории необычных людей, судьбы которых тесно переплетены с родным краем. Особое внимание в сериале уделили природе Хакасии.

Релиз пилотного проекта запланирован на ноябрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что в России начались съемки фильма Не хороните меня без Ивана, рассказывающем о художнике и якуте. На него выделили почти 30 миллионов рублей. Фильм повествует о дружбе художника, написавшего картину Шаман, Ивана Попова с якутом Егором Бересковым, страдающим летаргическим сном.