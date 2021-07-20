В Марий Эл снимут фильм о легендах финно-угорского народа

В Республике Марий Эл снимут фильм-сказку «Не Иван, или Как приручить богатыря», в которой будут экранизированы легенды финно-угорского народа. Об этом сообщает MarMedia во вторник, 20 июля.

Режиссером ленты выступил марийский режиссер Денис Шаблий. Он объяснил, что его картина повествует «о марийском мальчике, который в критический момент обращается за помощью к богатырю Онару»/

«Проект откровенно расскажет о подростковых проблемах, о детях и родителях, о первой любви. И все это будет разбавлено легендами», — отметил кинематографист.

Шаблий добавил, что кастинг завершен, почти все локации для съемок найдены: «Окончательно утвердить их мы сможем в момент, когда основной состав съемочной группы приедет в Йошкар-Олу. В августе мы будем готовы приступать непосредственно к съемкам».

Работа над картиной будет проводиться преимущественно в Йошкар-Оле, однако для съемок одной из сцен группа отправится в марийскую деревню. Роль богатыря Онара исполнит российский и голливудский актер, чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров.