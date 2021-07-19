В Амурской области нашли дореволюционное захоронение

При проведении земельных работ в селе Джалинда Амурской области обнаружили дореволюционное захоронение. Об этом на своей странице в Instagram сообщила местный библиотекарь и краевед Ирина Моисеева.

Отмечалось, что раньше на этом месте находилась разрушенная церковь. По мнению Моисеевой, найденные останки могут принадлежать священникам и их близким.

Специалисты планируют определить возраст останков и их происхождение. В настоящий момент предполагается, что они принадлежат женщине — на опубликованных кадрах видны черные косы.

В комментариях под снимками один из пользователей соцсети отметил, что после разрушения храма плиты с церковного кладбища были перенесены в другое место, а могилы остались. Другой юзер подтвердил эту информацию, однако отказался рассказывать о содержании захоронения.

Ранее в июле в Костромской области обнаружили средневековые захоронения. Как рассказали в региональном отделении Русского географического общества, работы проводились под руководством кандидата исторических наук Александра Акилбаева. В них участвовали не только археологи, но и ученики Зебляковской школы, участвующие в волонтерском лесничестве «Берендей», сотрудники местного краеведческого музея и члены Шарьинского отделения Русского географического общества.

