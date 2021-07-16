В Костромской области обнаружили средневековые захоронения

Во время раскопок в Костромской области археологи обнаружили средневековые захоронения

Во время раскопок в Шарьинском районе Костромской области были обнаружены средневековые захоронения. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Как рассказали в Костромском отделении Русского географического общества, работы проводились под руководством кандидата исторических наук Александра Акилбаева. В них участвовали не только археологи, но и ученики Зебляковской школы, участвующие в волонтерском лесничестве «Берендей», сотрудники местного краеведческого музея и члены Шарьинского отделения Русского географического общества.

Территорию «Кузинских хуторов», расположенную на левом береге ручья Кузинки, изучают с 2013 года. За этот период в месте, где с IX до начала XII века проживал марийский народ, обнаружили 48 погребений и три жертвенных комплекса. Также были обнаружены другие артефакты того периода: перстни, браслеты и гребни.

Определить эту этногруппу помогли и следи особых обрядов. По словам археологов, «жженые кости и вещи заворачивались в одежду, опоясывались ремнем с накладками, укладывались на подстилку из деревянных дощечек и покрывались сверху берестой».

Специалисты считают, что на территории имеются и захоронения пермских финно-угров. При этом сделать точные выводы сложно, поскольку некоторые могилы разрушили грабители.