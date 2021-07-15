В Ленобласти на «острове мертвых» нашли фрагмент склепа XIX века

В парке-заповеднике «Монрепо», расположенном в Выборгском районе Ленинградской области, археологи нашли декоративный фрагмент склепа XIX века. Об этом сообщили представители парка на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

На острове Людвигштайн, который чаще называют «островом мертвых», исследователи проводили изыскательные работы, когда нашли металлический фрагмент декора, которым когда-то отделывали семейную усыпальницу владельцев «Монрепо» Александра Николаи и его супруги Софьи (урожденной Чавчавадзе, младшей сестры Нины Чавчавадзе, жены поэта Александра Грибоедова — прим.«Ленты.ру»), похороненных во второй половине XIX века.

По словам директора заповедника Александра Смирнова, склеп был построен после смерти Софьи в 1862-м, а самого Александра похоронили в 1899-м. В настоящий момент неизвестно, что произошло с останками семьи, так как в военные годы усыпальницу разграбили.

Кроме того, в советское время его также пытались вскрыть и разнести по частям «черные копатели». Об этом свидетельствовала дыра в полах. При этом мародеры не знали, что «в склепах гробы не закапывали, а ставили на пол в специальных саркофагах», отметил директор заповедника.

«Например, Александр Павлович был похоронен в трех гробах: медном, железном и внешнем — деревянном», — заявил специалист. Он пояснил, что тот скончался в Тифлисе (Тбилиси), и его останки везли до Выборга почти две недели.

В июле в Нижнем Тагиле Свердловской области во время работ по устройству сквера строители нашли лучевую кость человеческого скелета. Предполагается, что на этом месте могло находиться захоронение промышленников Демидовых, которые владели несколькими заводами на Урале.