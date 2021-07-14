На востоке Крыма археологи нашли статуэтку древнеегипетского бога

На востоке Крыма, когда проходили раскопки на некрополе Кыз-Аул, археологи нашли статуэтку древнеегипетского бога молчания Горы. Об этом заявил директор по развитию Фонда «Археология» Олег Марков, передает РИА Новости.

По данным специалиста, это божество было найдено, когда археологи расчищали и просевали отвалы на некрополе. Марков пояснил, что когда-то на этом месте была античная гробница, однако в 1990-х годах ее разграбили мародеры. Неизвестные, возможно, не заметили или не посчитали ценной статуэтку. В итоге подвеска из египетского фаянса темно-синего цвета, на которой изображен бог молчания Гарпократ (Гора — прим. «Ленты.ру»), осталась в земле.

В древности египтяне представляли это божество в виде младенца, который держит палец около рта и опирается всем телом на виноградную лозу. Позже, во времена Римской империи, его образ немного трансформировался.

Марков рассказал, что в первые века нашей эры в Древний Рим стали «проникать» религии разных народов, и римляне «в принципе были довольно терпимы ко всем верованиям». По этой причине после завоевания новых земель почитаемых там божеств сохраняли. Гора-ребенка, как отметил специалист, завоеватели посчитали богом молчания.

В заключение специалист раскрыл дальнейший план работы на некрополе. «Мы сейчас копаем очень интересный участок, как раз тот, где в прошлом году раскопали неразграбленный склеп, в котором были 12 погребенных [останков], сарматский меч, серебряный динарий времен императора Домициана и каменные геммы с изображениями», — подытожил он.

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