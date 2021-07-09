В Нижнем Тагиле нашли предполагаемое захоронение промышленников Демидовых

В Нижнем Тагиле, расположенном в Свердловской области, во время работ по устройству сквера вблизи ДК «Юбилейный» строители нашли лучевую кость человеческого скелета. Предполагается, что на этом месте может находиться захоронение промышленников Демидовых. Об этом сообщает региональное информагентство TagilCity.

По словам главы города Владислава Пинаева, колесо трактора провалилось под землю, когда велись строительные работы. В настоящий момент археологи и остальные специалисты начали обследовать территорию.

На этом месте, как отмечает агентство, когда-то находилась Выйско-Никольская церковь. В ней были захоронены члены семьи известных российских промышленников. По этой причине считается, что, возможно, рабочие нашли их усыпальницу, но точного ответа пока нет.

Пинаев отметил, что захоронение надо идентифицировать. «Пока сложно сказать, можно только догадываться», — заявил он.

Выйско-Никольская церковь была построена в 1835-м. В ее подвальной части располагались захоронения династии Демидовых, которые владели несколькими заводами на Урале. После революции из церкви сделали учебное заведение, а в 1960-х здание заминировали и взорвали. После этого там началось возведение местного ДК «Юбилейный».

Ранее стало известно, что в центре Вязьмы в Смоленской области были найдены старинные надгробия. На месте, где сейчас находится сквер, в прошлом был Аркадиевский женский монастырь, при котором действовало кладбище. В одном из храмов монастыря раньше также находился камень, на котором молился преподобный Аркадий Вяземский.