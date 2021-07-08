В Благовещенске обнаружили дореволюционный тоннель

В Благовещенске местные краеведы обнаружили старинный дореволюционный тоннель под набережной. Об этом сообщает региональный портал «Амурская служба новостей».

По словам главного архитектора проектов ООО «Амургражданпроект» Людмилы Чаюн, больше века назад на этом месте находилась лесопилка. Эксперт отметила, что подобные каменные своды обычно возводили до 1917 года, однако железобетонные укрепления вмонитровали уже в советское время.

«Он не длинный — метра полтора, и боковое ответвление, совсем небольшое, скорее всего землей забито», — описала конструкцию Чаюн.

Как заявил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, остатки лесопилки не представляют исторической ценности — ведомство не нашло оснований для организации экспертизы.

Ранее в июле в центре Вязьмы, расположенной в Смоленской области, обнаружили старинные надгробия. Это произошло при проведении строительных работ по благоустройству сквера возле памятника «Доблестным предкам». Также на этом месте рабочие нашли человеческие останки. В итоге оказалось, что памятники относятся к дореволюционному кладбищу Аркадиевского женского монастыря.