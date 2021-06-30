Под Архангельском восстановят старинную деревянную церковь

В деревне Первой Соломбальской под Архангельском восстановят деревянную церковь святителя Николая Чудотворца. Этим займется инициативная группа во главе с отцом Андреем Дорофейчевым, сообщает портал News 29.

Старинный храм был возведен в 1673 году на месте более старой сгоревшей церкви в Заостровье. Однако спустя два века строение признали ветхим, и храм упразднили. Назначенный в приход священник Георгий Костылев поручил разобрать церковь и сплавить брусья по реке в Соломбалу. Там однокупольный храм с колокольней возвели вновь, добавив в него новый брус. В 1911 году в нем установили иконостас и провели капитальный ремонт.

Однако спустя менее 20 лет коммунистическая власть вновь упразднила церковь. Сначала из нее сделали клуб национальных меньшинств, потом швейных цех, а затем здание отдали под жилой дом. В пристройке у бывшего храма до сих пор живут люди, хотя само здание церкви к настоящему времени разрушено.

«На данный момент работы осуществляются за счет добровольцев и пожертвований. Сделана крыша над алтарной частью, расчищены стены алтаря, освобождается от завалов середина храма», — рассказал о ходе работ отец Андрей Дорофейчев. Однако, по его словам, сложность состоит в подготовке документации.

Оказалось, что в самом здании храма до сих пор прописаны люди, хотя в 2020 году оно было признано аварийным и подлежащим сносу. Инициативная группа надеется, что строение переведут в нежилое и отдадут общине.