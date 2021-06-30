Тульская область вошла в туристический проект «Императорский маршрут»

Тульская область стала 22 регионом страны, присоединившимся к туристическому проекту «Императорский маршрут». Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

29 июня Тульская область вошла в состав национального проекта «Императорский маршрут», который посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых. Соответствующее соглашение было подписано губернатором региона Алексеем Дюминым и председателем наблюдательного совета Фонда Анной Громовой.

Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, Тульская область помимо богатой истории и современной инфраструктуры имеет большой потенциал для удовлетворения запросов туристов.

Громова также отметила, что архитектурные и культурные памятники региона находятся в хорошей сохранности. «Тульская область — это регион, который сохранил традиции и преемственность истории императорской России», — добавила председатель Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»

Проект «Императорский маршрут» реализуется Федеральным агентством по туризму совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». На сегодняшний день к проекту присоединились 22 субъекта России, такие как Московская, Псковская, Кировская, Новосибирская области и другие.

Ранее в июне сообщалось, что в Калуге к 650-летию города проведут фестиваль исторических реконструкций. Так, праздничные мероприятия в честь юбилея будут проходить с 3 по 28 августа. Одним из них станет упомянутый фестиваль, который продлится два дня. Местные жители смогут увидеть шесть реконструкций, каждая из которых познакомит их с одним из веков в истории Калуги.