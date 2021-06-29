Жителей Калуги познакомят с историей города за два дня

В Калуге к 650-летию города проведут фестиваль исторических реконструкций. Слова градоначальника Дмитрия Денисова приводит газета «Весть».

Так, праздничные мероприятия в честь юбилея будут проходить с 3 по 28 августа. Одним из них станет упомянутый фестиваль, который продлится два дня. Местные жители смогут увидеть шесть реконструкций, каждая из которых познакомит их с одним из веков в истории Калуги.

«Все шесть площадок будут разбросаны по городу. Будут привлечены профессиональные реконструкторы», — подчеркнул Денисов.

Кроме того, в Калуге также пройдут фестиваль балета, который продлится с 3 по 7 августа, и фестиваль театра кукол. На последнем будут представлены спектакли от калужского театра и гостей из Тулы, Рязани и Орла.

В мае сообщалось, что в Калуге запланировали высадить миллион цветов в рамках программы благоустройства к 650-летию города. По словам мэра Дмитрия Денисова, дизайнеры заранее обдумывали, как будет выглядеть будущий цветник — выбирали размер клумбы и рисунок из цветов.