В Калуге высадят миллион цветов

В Калуге за год планирую высадить около миллиона цветов. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Калуга».

Глава города Дмитрий Денисов проверил организацию благоустройства к 650-летию Калуги. Он посетил сквер Мира, где продолжают высаживать цветы.

«Труженицы поделились со мной тонкостями своей работы. Цветники выбирают и разрабатывают дизайнеры в зимний сезон. Учитывают рисунок клумбы, плотность посадки и климатические условия. Лучше всего, по их мнению, для сквера Мира подходят лимонные тонколистные бархатцы», — отметил он.

Денисов поручил поручил подкрасить ограждение сквера Мира и привести в порядок памятник К. Э. Циолковскому — последний раз его тщательно мыли перед майскими праздниками.