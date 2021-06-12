Почти 50 тысяч человек посетили фестиваль «Блогеры России» в разных городах страны. Мероприятие было посвящено Дню России и Международному дню блогера и стало первым за последний год масштабным молодежным фестивалем, сообщили «Ленте.ру» организаторы события.

Всего на фестивале насчитали 47,5 тысячи участников. Так, во Владивостоке праздник посетили 2700 человек, в Красноярске — 11000, в Ростове-на-Дону — 3000, в Санкт-Петербурге — 8500 зрителей, в Екатеринбурге — 11500, в Олимпийском парке «Сириус» — 10800. В последнем с концертом выступил известный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов). На других площадках выступали Егор Шип, Женя Ершов и Катя Адушкина.

В рамках события с поклонниками встретились такие блогеры как Карина Кросс, ХАБИБ, Муха Биттуев, Амина Tenderlybae, Никита Левинский и Эсмеральда, Любятинка, Олег Романенко, Серго и Каха и другие. Они провели автограф-сессии, ответили на вопросы участников фестиваля и устроили розыгрыши призов.

В конце мероприятия на всех площадках запустили флешмоб «Воздушная красота» — в небо подняли флаг России, сделанный участниками фестиваля. Организаторы провели конкурс на лучшее фото с полотном-триколором.

В пресс-службе фестиваля отметили, что организаторы позаботились о здоровье участников и приняли все меры для нераспространения коронавирусной инфекции. Всем посетителям бесплатно раздавались маски и антисептики, зоны проведения активностей фестиваля были устроены таким образом, чтобы позволить посетителям сохранять дистанцию.

«Блогеры России» – масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню России и Международному дню блогера. Впервые он прошел в 2018 году в Москве, в 2019 году охватил три города — Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а в этом году проходит сразу в шести городах России.