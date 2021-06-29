В Махачкале реконструировали старинную водонапорную башню

В Дагестане провели реконструкцию заброшенной водонапорной башни — теперь там находится смотровая площадка, с которой можно любоваться видом на море, горы и старинный маяк. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Расположенное в историческом центре Махачкалы сооружение было построено в 1910 году. Изначально башню возвели для того, чтобы обеспечивать железнодорожную станцию водой и использовать ее для заправки паровозов.

После изобретения дизельных тягачей необходимость в башне пропала — здание стали использовать в хозяйственных нуждах и даже пытались открыть внутри ресторан.

Восстановлением решили заняться местные актеры — Сурхаб Шуаев и Хаджимурад Пашаев после того, как проезжали мимо и случайно заметили табличку «Сдается в аренду». Мужчины постарались не делать радикальных преобразований, а наоборот придать облику башни первозданный вид — так в окнах появились решетки в готическом стиле, а стены были отделаны диким камнем.

В качестве декора задействованы антикварные вещи: швейная машинка, чемодан, баян 1949 года, патефон, керосиновые лампы, глиняная посуда, сундук. Отмечается, что в скором времени здесь появится кафе — внутреннее убранство башни можно будет рассматривать за чашкой кофе.

Ранее в апреле в Пензе отреставрировали памятник организатору Октябрьской революции Владимиру Ленину — его выкрасили в золотой цвет, а также заменили старую плитку на постаменте и сделали кирпичное основание. Обновление объекта связано с днем рождения исторической личности 22 апреля.