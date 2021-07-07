В центре смоленского города нашли старинные надгробия

В центре Вязьмы, расположенной в Смоленской области, при проведении строительных работ по благоустройству сквера возле памятника «Доблестным предкам» были найдены старинные надгробия. Об этом сообщает ГТРК «Cмоленск».

На данном месте также нашли человеческие останки. В итоге оказалось, что это дореволюционное кладбище Аркадиевского женского монастыря. Памятники остались в хорошем состоянии, причем сохранились даже надгробные эпитафии.

По словам представителя вяземского историко-краеведческого музея Юлии Петровой, в одном из храмов монастыря раньше находился камень, на котором молился преподобный Аркадий Вяземский. Поблизости также было местное кладбище. «На этом кладбище, видимо, хоронили священников этого храма, сестер монастыря, и тех прихожан, которые сделали какие-то вклады для храма», — рассказала она.

По данным канала, полностью сохранились памятники в форме колонны, часовни и усеченной пирамиды. На надгробиях также можно прочитать имена местных жителей, живших в XIX веке и похороненных на территории монастыря еще до революции. В частности, осталось имя дочери уездного судьи и предводителя дворянства, девицы Евгении Илларионовны Беклемишевой, почетного гражданина и мецената Бориса Васильевича Зотова и вдовы священника Марии Ивановны Соколовой.

В настоящий момент работы по благоустройству сквера приостановлены. Управление по сохранению культурного наследия займется восстановлением памятников. Местные краеведы также заявили о необходимости провести археологические раскопки на территории бывшего кладбища.

Аркадиевский монастырь построили в 1661-м. По легенде на этом месте когда-то жил преподобный Аркадий, который молился на камне, после чего там появилась деревянная церковь, а позже — сам монастырь. После революции в начале XX века он закрылся, однако до 1929 года прихожане могли пойти на службу в главный храм, пока по решению исполкома религиозная деятельность не была запрещена окончательно.