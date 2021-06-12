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Россиянин прописался на 27 лет на кладбище в ожидании очереди на жилье

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Фото: pixabay.com

Житель Сахалина уже 27 лет прописан на кладбище. Мужчина ждет своей очереди на получение жилья как малоимущий, однако она не сдвигается. Об этом пишет Sakhalin.info.

О своей ситуации житель города Долинска Александр Часнык рассказал в ходе встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко. По словам россиянина, он прописан на кладбище с 1994 года. «Каждый год прохожу перерегистрацию, но сдвигов никак нет. Как жить и что делать дальше?», — вопрошал мужчина.

В пресс-службе администрации Долинска пояснили, что Часнык прописан не на самом кладбище, а в помещении, где жил смотрящий за кладбищем. В 2017 году строение сгорело, но юридически прописка осталась. С того времени россиянин состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Мужчина обращался в суд, но ему было отказано в предоставлении другого жилья или компенсации, поскольку он никогда не жил в этом доме.

По словам министра строительства Сахалинской области Алексея Колеватых, в регионе есть отдельная очередь для нуждающихся в жилье, однако районы не получают соответствующие субсидии, поскольку на это нет денег. Поэтому очередь не двигается. Александр Часнык стоит в ней 54-ым. Пока люди перед ним не получат жилье, его ситуация не изменится. Решить проблему поможет строительство арендного жилья, что произойдет в период до 2025 года.

Ранее в Нижнем Тагиле признали невменяемым директора строительной компании, обманувшего покупателей жилья на 32 миллиона рублей. Россиянина, продавшего десятки воображаемых квартир, отправили на принудительное лечение. Как выяснили следователи, директор и финансовый директор ООО «СУ-1» под предлогом строительства многоквартирного дома похитили средства 31 участника долевого строительства.

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