Мужчина посадил дома сотни растений и превратил его в джунгли

Житель британского города Малверн графства Вустершир посадил в своем доме сотни видов растений и фактически превратил жилье в джунгли. Оранжерея обошлась мужчине в шесть тысяч фунтов стерлингов (около 620 тысяч рублей), сообщает Daily Mail.

Владелец дома по имени Джонни Балчандани (Jonny Balchandani) проживает там вместе со своей супругой Шарлоттой Эванс (Charlotte Evans) и двумя детьми. В комнатах насчитывается более 200 видов растений, включая суккуленты и кактусы. Ежедневно Балчандани тратит на уход за «джунглями» около двух часов. Он называет хобби «абсолютной страстью».

По словам собственника, интерес к растениям появился у него от матери. Балчандани начал заниматься разведением растений, когда жил в Париже. Вернувшись в Великобританию, он привез часть коллекции с собой и продолжил разводить ее дома — мужчина разместил растения на втором этаже. «Джонни не выходит в свет и не пьет, он просто играет со своими растениями. Это его порок. Я бы предпочла, чтобы он проводил каждые выходные в пабе. Иногда мне кажется, что нас захватывают растения», — отметила Эванс.

В ноябре 2019 года ученые Дрексельского университета в США на основании более 200 исследований опровергли миф о том, что комнатные растения способны очищать воздух в квартире и насыщать его кислородом. Подобного эффекта можно достичь только если на каждом квадратном метре разместить от десяти до тысячи растений. Исследователи посоветовали проветривать помещения для очищения воздуха.