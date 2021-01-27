Мужчина превратил крыльцо дома в трамплин для лыжных тренировок сына

Житель британского города Бирмингем превратил крыльцо своего дома в трамплин, чтобы его сын мог тренироваться в прыжках на лыжах и готовиться к соревнованиям. Мальчик профессионально занимается спортом. Он решил пойти в прыжки после просмотра фильма об известном лыжнике Эдди Эдвардсе, который получил прозвище Орел. Об этом сообщает The Sun.

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Для своего 13-летнего сына Джорджа Стюарт Браун оборудовал в саду их дома подобие трамплина для прыжков. Так, в качестве стартовой площадки мужчина выбрал крыльцо, а его ступеньки покрыл плотным слоем снега. Для создания точки отрыва британец использовал автомобильную шину и доску, на которой из снега сформировал конец, загибающийся под определенным углом.

Оказалось, что сын Брауна занимается спортом на протяжении пяти лет и за это время завоевал звание лучшего лыжника в категории до 14 лет. Однако после просмотра фильма «Эдди "Орел"» он решил прийти в прыжки. На данный момент Джордж тренируется в саду, имитируя движения, как если бы он был на настоящем трамплине. Он также рассказал, что мечтает принять участие в Олимпийских играх в 2026 году, и понимает, что для достижения этой цели ему предстоит много работать.

Эдди Эдвардс — профессиональный лыжник и первый представитель Великобритании на зимних Олимпийских играх в Калгари в 1988 году. Там он участвовал в соревнованиях по прыжкам с трамплина, где занял последнее 73-е место. В этот же год он написал автобиографическую книгу «На лыжне». Через несколько лет Эдвардс завершил карьеру, начал записывать музыку и стал работать приглашенным гостем на спортивных мероприятиях.

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