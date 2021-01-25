Британец сделал кухню на месте свалки и выиграл конкурс

Житель британского города Саутпорт в графстве Мерсисайд привел в порядок свой участок, сад которого был похож на свалку ненужных вещей и мусора. Мужчина обустроил на этом месте летнюю кухню с печью и выиграл со своим проектом конкурс от компании, занимающейся производством скобяных изделий. Об этом сообщает The Liverpool Echo.

Мужчина по имени Колин Дэвис (Colin Davies) решил разобрать завалы в саду во время самоизоляции и хотел сделать там место, где могла бы разместиться вся семья. Так, Дэвис построил дровяную печь, зону для готовки, беседку и стеллаж для хранения бутылок вина.

Материалы по теме Это для себя Люди по всему миру начали массово строить в пандемию частные дома. Как выглядят лучшие из них? Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?

Вскоре жена Дэвиса предложила ему поучаствовать в конкурсе строительных проектов. В итоге хозяин стал победителем и выиграл сертификат на 250 фунтов стерлингов (более 25 тысяч рублей). Дэвис сможет потратить их на покупку товаров от компании-организатора соревнования.

По словам Дэвиса, занятия садоводством и строительством положительно влияют на психическое состояние человека. Мужчина также запустил свой сайт, где планирует выкладывать собственные рецепты приготовления блюд, а в будущем также хочет участвовать в подобных конкурсах. Его супруга Анрена отметила, что Дэвис уже думает о новых строительных проектах.

В августе 2020 года высокую оценку от пользователей сети получила супружеская чета из Великобритании, которая отреставрировала покрытый мхом 50-летний фургон и переделала его в «машину любви». Помещение украсили винтажным декором, внутри поставили комод и диван, а на окнах повесили шторы с цветочным принтом розового цвета.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru