Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда

Житель Томска Александр Лунев сделал особняк из старой водонапорной башни, которую купил у мэрии в 2012 году за 1,5 миллиона рублей. Спустя несколько лет он переехал туда. Об этом владелец башни сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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На шестом этаже россиянин оборудовал спальню, ванную комнату, туалет и рабочую зону. В ближайшее время он займется ремонтом остальных этажей. По сообщению «Babr24», под спальней будут располагаться гостиная и кухня. Александру также предстоит привести в порядок оставшуюся часть постройки. «Это далеко не финал, впереди еще огромный объем работы на остальных пяти этажах, на кирпичных фасадах, в подвале. Давление воды на шестом этаже невысокое, к отоплению есть вопросы. Да и кондиционер надо как-то окончательно замаскировать под фанерой», — написал Лунев в посте.

Владелец занимался ремонтом на протяжении семи лет, а три года назад к нему присоединился помощник, который отделывал помещение внутри. После покупки Лунев пообещал отреставрировать внешний облик башни и сделать ее достопримечательностью Томска. Местные жители уже прозвали сооружение «башней Александра Лунева».

В сентябре 2020 года житель Тимирязевского района Москвы (Северный административный округ) переделал ванную комнату в своей квартире в сауну, а на крыше оборудовал зимний сад. Ни одну из перепланировок мужчина не согласовал. Его соседи пожаловались на нарушения в Мосжилинспекцию, которая вскоре заставила жильца демонтировать постройку и привести планировку в порядок.

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