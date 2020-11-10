Россиянин построил немецкий вагон и предложил в нем пожить

Житель поселка Борисова Грива в Ленинградской области построил на своей даче точную копию немецкого вагона «Адмиралтеец» и предложил в нем пожить. Россиянин провел в помещение воду, электричество и подключил отопление, сообщает «Комсомольская правда».

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Идея создания вагона принадлежит местному жителю Михаилу Ульянову. Мужчина с детства мечтал связать свою работу с железнодорожной сферой, но в итоге занялся предпринимательством. Автор рассказал, что прообразом постройки послужил поезд «Адмиралтеец», на котором он, будучи маленьким, ездил в Эстонию вместе с отцом. По словам журналистов, вагон превратился в поселке в местную достопримечательность и гостиницу, а друзья Ульянова уже успели там переночевать. Хозяин также разрешил посетить вагон всем желающим.

Строительство вагона заняло около полугода, в деле Ульянову помогал его друг. За это время мужчины возвели на рельсах деревянный каркас, а внутри оборудовали два спальных купе и место для проводника. Изначально владелец планировал поставить на участке полноценный 40-метровый вагон, но его супруга не оценила идею, поэтому он принял решение разместить только часть поезда. Ульянов отметил, что собирал для интерьера оригинальные вещи: полки из Карелии, заводские двери, окна из Пермского края, раковину и унитаз из Ульяновска, кипятильник из Чувашии, а рельсы и колесную пару из Ленобласти. Мужчина также провел в вагоне все необходимые коммуникации, чтобы там было комфортно в любое время года.

В октябре 2020 года житель Томска Александр Лунев сделал особняк из старой водонапорной башни, которую купил у мэрии в 2012 году, а спустя несколько лет переехал туда. Мужчина за семь лет оборудовал там спальню, ванную комнату, туалет и рабочую зону. Лунев также пообещал отреставрировать внешний облик башни и сделать ее достопримечательностью города.

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