Из квартиры российской семьи вывезли несколько грузовиков мусора

Жительницы Омска накопили в своей квартире большое количества мусора и хлама. Клининговой службе понадобилось несколько грузовиков, чтобы вывезти из помещения ненужные вещи, сообщает «Комсомольская правда».

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Две сестры и дочь одной из них проживали в трехкомнатной муниципальной квартире на бульваре Победы. О проблеме с состоянием жилплощади узнали соседи — они стали чувствовать неприятный запах и заметили дома тараканов и мышей. Вскоре в квартиру россиянок с проверкой пришли представители департамента жилищной политики. Они увидели, что в комнатах накопились горы хлама, которые достигали человеческого роста и преграждали проход.

Женщин несколько раз просили привести жилье в порядок, но они не приняли никаких мер. Тогда департамент подал на жительниц в суд. Однако они, зная о возможных штрафах, не смогли вывезти мусор самостоятельно. В итоге представители департамента организовали процесс через клининговый сервис. В ближайшее время женщины должны оплатить расходы на уборку.

В сентябре 2020 года владельцы одной из квартир в Магнитогорске Челябинской области со скандалом выселили на улицу арендаторов. Квартиросъемщики фактически превратили жилье в свалку и завели около 20 кошек и собаку. Для вывоза вещей понадобилось три грузовые машины, а процесс переезда занял 15 часов.