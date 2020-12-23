Пожилую россиянку завалило мусором в собственной квартире

В Санкт-Петербурге пенсионерка едва не погибла, оказавшись под горой мусора в собственной квартире. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 23 декабря в Невском районе северной столицы. В квартире на улице Крыленко на пожилую россиянку обрушилась гора мусора. Женщину из-под метрового завала извлекли спасатели. Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее в Перми судебные приставы выселили из трехкомнатной квартиры отца и сына, а также кота за нарушение санитарных правил и многотысячные долги по коммунальным платежам. В помещении развелись тараканы, клопы и мыши. Соседи неоднократно жаловались на зловонный запах, исходящий из квартиры. Кроме того, в квартире отсутствовал санузел, а на полу образовались горы бытового мусора.