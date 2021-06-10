Россиянин продал десятки воображаемых квартир и был признан невменяемым

В Нижнем Тагиле признали невменяемым директора строительной компании, обманувшего покупателей жилья на 32 миллиона рублей. Россиянина, продавшего десятки воображаемых квартир, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как выяснили следователи, директор и финансовый директор ООО «СУ-1» под предлогом строительства многоквартирного дома похитили средства 31 участника долевого строительства. Деньги были перечислены на расчетный счет организации, учредителем которой была финансовый директор. Часть средств потратили на приобретение объекта недвижимости. Для создания видимости выполнения своих обязательств сообщники частично провели работы на стройплощадке — был вырыт котлован и залит бетон, на это ушло около 647 тысяч рублей.

«В связи с ухудшением состояния здоровья директора ООО "СУ-1", 1979 года рождения, была проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, директор ООО "СУ-1" признан невменяемым, в связи с чем судом ему назначены принудительные меры медицинского характера», — отмечается в сообщении.

Финдиректора стройфирмы отправили в колонию на 3,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу. Фонд защиты прав участников долевого строительства выплатил компенсации обманутым покупателям квартир.

В 2018 году схожее мошенничество было раскрыто в Сочи: 59-летний местный житель нелегально построил многоквартирный дом и продал в нем 38 квартир. Таким образом он выручил более 95 миллионов рублей. При этом мужчина не зарегистрировался ни в качестве застройщика, ни даже как индивидуальный предприниматель.

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