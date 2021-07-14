В Великом Новгороде на огороде XVIII века нашли икону

Члены экспедиции Института археологии РАН (Москва) обнаружили на раскопе в историческом центре Великого Новгорода икону-складень. Предположительно, она состояла из трех частей, археологи на данный момент нашли две, сообщает «Интерфакс».

«Бронзовая икона найдена на Ильине улице в культурном слое XVIII века. В ту пору в этой части города находились огороды», — рассказал собеседник агентства. Историки полагают, что находка может оказаться древнее слоя, из которого она была изъята, так как из-за хозяйственной деятельности местных жителей культурный слой был перемешан.

Размеры иконы составляют примерно пять на восемь сантиметров. На одной ее части изображено распятие, а на другой — святой с копьем. Археологи не исключают, что принадлежала она старообрядцам.

Отмечается, что находка пострадала от пожара. После того как икону отреставрируют, ученые смогут точнее ее датировать. В настоящее время икона находится в Москве, однако затем будет отправлена в Новгородский государственный музей-заповедник.

