Под Мурманском нашли артиллерийский снаряд времен войны

В лесу под Мурманском обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает местный портал Nord-News.

Речь идет о 85-миллиметровом снаряде с поврежденной боеголовкой. По информации издания, о находке сообщил местный житель, имя которого не раскрывается. Боеприпас обнаружили на 21 километре дороги Кола-Молочный.

«Прибывшие сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области на взятой под охрану территории в лесном массиве обследовали предмет», — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Отмечается, что специалисты-взрывотехники передали снаряд полицейским для дальнейшего разбирательства и его последующего уничтожения военнослужащими Министерства обороны РФ.

Ранее в июле сообщалось, что росгвардейцы нашли под Ростовом-на-Дону тазобедренную кость шерстистого мамонта. Отмечается, что находка была сделана еще два года назад. Двое полицейских, патрулируя улицы Азова, обнаружили рядом с местной школой дорожную сумку, внутри которой оказалась большая кость.