В Крыму установили памятник в честь 250-летия похода русской армии в Крым

В селе Мускатное установили памятник в честь 250-летия Крымского похода русской армии под командованием князя Василия Долгорукова. Об этом сообщает портал «Крым 24».

Монумент из камней белого и серых оттенков выполнен в форме артиллерийского оружия — пушки.

Депутат Госдумы Константин Бахарев отметил, что в данном районе находилось Салгирское укрепление армии Долгорукова. На этом месте воевали молодые полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов.

«Это действительно народный памятник, потому что деньги на него собирали "всем миром", как когда-то говорили на Руси. На его установку не затрачено ни копейки бюджетных средств», — подчеркнул Бахарев.

Ранее в июле сообщалось, что в Башкирии открыли памятник мифическому крылатому коню Акбузату, который является одним из ключевых героев башкирских легенд. Автор скульптурной композиции Ульфат Кубагушев признался, что считает ее делом всей своей жизни. Он рассказал, что впервые идея о ее создании посетила его в 1977 году.