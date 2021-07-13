Росгвардейцы нашли под Ростовом-на-Дону кость мамонта

Двое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии нашли у обочины дороги под Ростовом-на-Дону тазобедренную кость шерстистого мамонта, вымершего четыре тысячи лет назад. В настоящее время в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике завершили ее реставрацию, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что находка была сделана еще два года назад. Двое полицейских, патрулируя улицы Азова, обнаружили рядом с местной школой дорожную сумку. Внутри сумки оказалась большая кость. Поняв, что она не принадлежит ни одному из современных домашних животных, росгвардейцы вызвали сотрудников музея.

Те установили, что кость принадлежала шерстистому мамонту. На территории нынешней Ростовской области они жили около полумиллиона лет назад. Темный цвет кости указывал на то, что она долго пролежала в реке и нуждается в реставрации.

Теперь находку или отправят в фонды музея, или выставят в экспозиции вместе с еще одной костью мамонта. В настоящее время музей уже располагает цельным скелетом шерстистого мамонта, собранным из разных фрагментов. Его обнаружил в карьере недалеко от Азова местный экскаваторщик.