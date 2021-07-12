Национальный костюм агинских бурятов признали региональным брендом

Национальный костюм и головной убор «тойробшо» агинских бурятов Забайкалья признали региональным брендом. Об этом сообщает портал «Тайга-Инфо».

Так, краевое правительство собрало документы, доказывающие уникальные качества традиционной одежды. По словам руководителя Центра развития бурятской культуры Забайкальского края Сэсэг Норполовой, это позволит региональным производителям успешнее позиционировать свой товар.

Кроме того, регистрация регионального бренда способна привлечь инвестиции в регион и развивать внутренний туризм. Как заявили в краевом правительстве, национальная одежда агинских бурятов, а также изделия из конского волоса уникальны благодаря традиционной технологии производства.

Ранее в июле стало известно, что команда дизайнеров из Татарстана займется разработкой первой в республике коллекции современной национальной одежды. По словам автора проекта по исследованию татарской моды Татьяны Черногузовой, сейчас отшито уже 30 костюмов.