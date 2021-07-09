В Татарстане разработают первую коллекцию современной национальной одежды

Команда татарстанских дизайнеров и художников разработает первую в республике коллекцию современной татарской одежды. Об этом сообщает «Татар-информ» в пятницу, 9 июля.

О работе над коллекцией журналистам рассказала автор проекта по исследованию татарской моды Your Yool Татьяна Черногузова. «Я надеюсь, что Your Yool станет брендом, который будет развивать татарскую моду», — подчеркнула она.

Отмечается, что дизайнеры уже разработали 30 костюмов, представляющих свежий взгляд на традиционные национальные образы. Они были созданы для фильма Черногузовой «Юха», который снят по мотивам сказок татарского фольклора. Картина была впервые показана 8 июля в Национальной библиотеке Татарстана.

Созданные для ленты наряды станут базой для коллекции современной национальной одежды.