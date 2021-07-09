В Татарстане стартовал новый сезон национального шоу «Татарстар»

В Татарстане стартовал новый сезон национального онлайн-шоу «Татарстар. Наследие». В его рамках участники со всей России исполнят песни на татарском языке, станцуют под татарскую музыку и прочтут стихотворения на татарском языке. Об этом сообщает портал KazanFirst.

Отмечается, что целью конкурса станет продвижение татарской культуры и языка, а также сохранение идентичности татарского народа. В жюри первого выпуска были певица Гузэлем, заслуженная артистка республики, продюсер и композитор Элеонора Калашникова, ведущий и актер Руслан Сабиров и победитель второго сезона шоу «Татарстар» Дмитрий Зекунов (DIMAZ).

В планах организаторов провести еще пять отборочных выпусков. Прошедшие конкурс участники попадут в полуфинал — их будет пять. Затем пройдет финал и специальный выпуск шоу. Победители смогут выступить на одной сцене с известными артистами Татарстана и получить ценные призы: iPhone 12 Pro Max за первое место, за второе место — iPhone 12, за третье — iPhone 11.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске, Республика Татарстан, с 8-го по 11 июля пройдет этнофестиваль «Каракуз». В его рамках выступят группа «Аигел», «Симфоническое кино» с Государственным симфоническим оркестром Татарстана, народный артист России Александр Сладковский и гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян.