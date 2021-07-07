В Альметьевске пройдет этнофестиваль с «Аигел» и гитаристом «Кино»

В Альметьевске, Республика Татарстан, с 8-го по 11 июля пройдет этнофестиваль «Каракуз». Мероприятие развернется на десяти площадках города, передает «Татар-информ».

Отмечается, что концепция фестиваля основана на народной легенде о воительнице Каракуз, образ которой запечатлен в скульптуре в одноименном сквере Альметьевска. По словам организаторов, мероприятие решили рассредоточить по десяти площадкам, чтобы избежать скопления больших масс людей.

В рамках «Каракуз» в городе пройдет всероссийский фестиваль уличных театров, также запланированы джазовый фестиваль с участием Валерия Сюткина, Мота, Вадима Эйленкринга и Теоны Контридзе, фестиваль татарской музыки с участием группы «Аигел», концерт «Симфоническое кино» с Государственным симфоническим оркестром Татарстана, народным артистом России Александром Сладковским и гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном, а также фестиваль этнической музыки с участием коллективов Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Москвы, Чувашии и Мордовии.