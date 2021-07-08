В Бурятии показали мультфильмы на эвенкийском языке

В Северо-Байкальском районе республики Бурятии показали два мультфильма на эвенкийском языке. Мероприятие прошло в рамках встречи малой народности, населяющей регион. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Бурятии.

Отмечается, что в этом году встреча прошла в онлайн-формате. Ее участники продемонстрировали и обсудили свои наработки в области сохранения и развития родного языка и культуры.

Участники из Северо-Байкальского района показали мультфильмы по мотивам народных эвенкийских сказок: «Кукты» («Кукушка») и «Амака да бэюмимни» («Медведь и охотник»). Обе картины выполнены в технике пластилиновой анимации.

Ранее сообщалось, что в поселке Черепановском Змеиногорского района Алтайского края отпраздновали национальный марийский праздник цветов. На торжественном мероприятии в честь праздника Пеледыш пайрем, что в переводе с марийского языка означает «праздник цветов», были организованы творческие номера с показами национальных костюмов, традиционными марийскими играми, песнями и танцами.