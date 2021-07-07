Историю старожильческих сел в российском регионе рассказали за две минуты

Карасукский краеведческий музей в Новосибирской области разместил в соцсети видео, в котором в простой форме рассказывает историю заселения территории района. Об этом пишет региональное издание «Ведомости».

В фильме «Из истории Карасукских степей» использованы архивный материал и цитаты из очерка Н. А. Миленко «По старому Московскому тракту». Как рассказывают авторы фильма, территория упоминалась начальством в документах начала XVIII века как «степные дальние и опасные от неприятеля места».

Видео музея в соцсети «Одноклассники» собралось свыше пяти тысяч просмотров. Пользователи отметили, что никогда не читали такое о родном городе.

Автор краеведческой короткометражки Любовь Дектерева (Крикау) — главный хранитель Карасукского краеведческого музея. Информацию собирали сотрудники музея, начало краеведческой работе в районе было положено больше полувека назад.